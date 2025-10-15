Aus: Ausgabe vom 15.10.2025, Seite 7 / Ausland
Kamerun: Opposition reklamiert Wahlsieg
Jaunde. Nach der Präsidentschaftswahl in Kamerun vom Sonntag hat sich Oppositionskandidat Issa Tchiroma Bakary zum Sieger erklärt. Am Dienstag verkündete er auf Facebook: »Unser Sieg ist klar. Er muss respektiert werden.« Die Regierung müsse die »Wahrheit der Urnen« anerkennen, sonst würde sie das Land »in Aufruhr versetzen«. Er kündigte die Veröffentlichung von Ergebnissen aus den Regionen an. Die offiziellen Ergebnisse der Wahl werden erst in zwei Wochen erwartet. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
»Viele wollen sich eine weiße Weste holen«vom 15.10.2025
-
Feuriger Aufzugvom 15.10.2025
-
Washingtons Nation Buildingvom 15.10.2025
-
Poker um Grenzkontrollenvom 15.10.2025
-
Teile und herrsche in Gazavom 15.10.2025
-
Banderismus in Wienvom 15.10.2025