Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.10.2025, Seite 7 / Ausland

Kamerun: Opposition reklamiert Wahlsieg

Jaunde. Nach der Präsidentschaftswahl in Kamerun vom Sonntag hat sich Oppositionskandidat Issa Tchiroma Bakary zum Sieger erklärt. Am Dienstag verkündete er auf Facebook: »Unser Sieg ist klar. Er muss respektiert werden.« Die Regierung müsse die »Wahrheit der Urnen« anerkennen, sonst würde sie das Land »in Aufruhr versetzen«. Er kündigte die Veröffentlichung von Ergebnissen aus den Regionen an. Die offiziellen Ergebnisse der Wahl werden erst in zwei Wochen erwartet. (AFP/jW)

