Russland: Strafverfahren gegen Exilanten
Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat ein Verfahren gegen Oppositionelle im Ausland eröffnet. Einer Mitteilung von Dienstag zufolge werden 23 Mitgliedern des »Antikriegskomitees Russlands« – darunter dem Exchef des Ölkonzerns Jukos und langjährigen Gefangenen Michail Chodorkowski – die Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchte Machtübernahme vorgeworfen. Anlass sind laut FSB eine 2023 verabschiedete Deklaration und die Schaffung einer »Plattform russischer demokratischer Kräfte« in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Anfang des Monats. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Viele wollen sich eine weiße Weste holen«vom 15.10.2025
-
Feuriger Aufzugvom 15.10.2025
-
Washingtons Nation Buildingvom 15.10.2025
-
Poker um Grenzkontrollenvom 15.10.2025
-
Teile und herrsche in Gazavom 15.10.2025
-
Banderismus in Wienvom 15.10.2025