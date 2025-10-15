Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.10.2025, Seite 7 / Ausland

Japan: Opposition sucht Kandidaten

Tokio. Angesichts der Regierungskrise in Japan sucht die Opposition nach einem gemeinsamen Kandidaten, um die Liberaldemokratische Partei (LDP) von der Macht zu verdrängen. Vertreter der Opposition trafen sich am Dienstag abend (Ortszeit), um Möglichkeiten einer Allianz auszuloten. Die Börse in Tokio war zuvor angesichts der durch den Rückzug des LDP-Koalitionspartners Komeito beförderten Krise um zwischenzeitlich mehr als drei Prozent abgestürzt, der Nikkei-Index schloss mit minus 2,58 Prozent. Die LDP kündigte an, am Mittwoch mit den anderen Parteien Bündnisse zu diskutieren. (AFP/Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.