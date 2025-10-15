Japan: Opposition sucht Kandidaten

Tokio. Angesichts der Regierungskrise in Japan sucht die Opposition nach einem gemeinsamen Kandidaten, um die Liberaldemokratische Partei (LDP) von der Macht zu verdrängen. Vertreter der Opposition trafen sich am Dienstag abend (Ortszeit), um Möglichkeiten einer Allianz auszuloten. Die Börse in Tokio war zuvor angesichts der durch den Rückzug des LDP-Koalitionspartners Komeito beförderten Krise um zwischenzeitlich mehr als drei Prozent abgestürzt, der Nikkei-Index schloss mit minus 2,58 Prozent. Die LDP kündigte an, am Mittwoch mit den anderen Parteien Bündnisse zu diskutieren. (AFP/Reuters/jW)