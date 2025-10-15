Japan: Opposition sucht Kandidaten
Tokio. Angesichts der Regierungskrise in Japan sucht die Opposition nach einem gemeinsamen Kandidaten, um die Liberaldemokratische Partei (LDP) von der Macht zu verdrängen. Vertreter der Opposition trafen sich am Dienstag abend (Ortszeit), um Möglichkeiten einer Allianz auszuloten. Die Börse in Tokio war zuvor angesichts der durch den Rückzug des LDP-Koalitionspartners Komeito beförderten Krise um zwischenzeitlich mehr als drei Prozent abgestürzt, der Nikkei-Index schloss mit minus 2,58 Prozent. Die LDP kündigte an, am Mittwoch mit den anderen Parteien Bündnisse zu diskutieren. (AFP/Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Viele wollen sich eine weiße Weste holen«vom 15.10.2025
-
Feuriger Aufzugvom 15.10.2025
-
Washingtons Nation Buildingvom 15.10.2025
-
Poker um Grenzkontrollenvom 15.10.2025
-
Teile und herrsche in Gazavom 15.10.2025
-
Banderismus in Wienvom 15.10.2025