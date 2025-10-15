Odessa: Selenskij setzt Bürgermeister ab

Odessa. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den langjährigen Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Hennadij Truchanow, ausgebürgert und damit automatisch auch abgesetzt. In der mehrheitlich russischsprachigen Stadt soll nun eine Militärverwaltung errichtet werden. Im staatlichen einheitlichen Nachrichtenprogramm hieß es am Dienstag mit Verweis auf das Präsidentenbüro, dass bei Truchanow eine russische Staatsbürgerschaft festgestellt worden sei. Truchanow selbst wies den Vorwurf, der von ukrainischen Ultranationalisten seit Jahren erhoben wird, zurück: »Ich habe nie einen russischen Pass besessen.« (dpa/jW)