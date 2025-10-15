Odessa: Selenskij setzt Bürgermeister ab
Odessa. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den langjährigen Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Hennadij Truchanow, ausgebürgert und damit automatisch auch abgesetzt. In der mehrheitlich russischsprachigen Stadt soll nun eine Militärverwaltung errichtet werden. Im staatlichen einheitlichen Nachrichtenprogramm hieß es am Dienstag mit Verweis auf das Präsidentenbüro, dass bei Truchanow eine russische Staatsbürgerschaft festgestellt worden sei. Truchanow selbst wies den Vorwurf, der von ukrainischen Ultranationalisten seit Jahren erhoben wird, zurück: »Ich habe nie einen russischen Pass besessen.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Viele wollen sich eine weiße Weste holen«vom 15.10.2025
-
Feuriger Aufzugvom 15.10.2025
-
Washingtons Nation Buildingvom 15.10.2025
-
Poker um Grenzkontrollenvom 15.10.2025
-
Teile und herrsche in Gazavom 15.10.2025
-
Banderismus in Wienvom 15.10.2025