Libanons Präsident: Neue Verhandlungen mit Israel
Beirut. Libanons Präsident Joseph Aoun hat die Möglichkeit neuer Verhandlungen mit Israel ins Gespräch gebracht. Die aktuelle Dynamik in der Region – mit der allgemeinen Hinwendung zu Kompromiss und Dialog – zeige, dass durch Verhandlungen Lösungen erreicht werden könnten, sagte Aoun einer am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur NNA veröffentlichen Erklärung zufolge. Aoun erinnerte daran, dass Libanon bereits in der Vergangenheit mit Israel unter Vermittlung der USA und der Vereinten Nationen verhandelt habe. Dies habe 2022 zum Abkommen über die Seegrenze geführt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
