Syrien: Kurden einigen sich mit Regierung

Damaskus. Gut zehn Monate nach der Machtübernahme in Syrien durch Islamisten haben sich die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) laut ihres militärischen Anführers Maslum Abdi auf die Integration der Kämpfer in die syrische Armee geeinigt. »Wir haben eine vorläufige Einigung über den Mechanismus zur Integration der SDF und der inneren Sicherheitskräfte in das Verteidigungs- und Innenministerium erzielt«, sagte der SDF-General am Sonntag abend. Abdi sagte weiter, zwei Delegationen befänden sich derzeit in der Hauptstadt Damaskus, um über die Eingliederung in die Streitkräfte zu verhandeln. Der SDF-Anführer hatte in der vergangenen Woche den sich selbst zum Übergangspräsidenten Syriens ernannten Ahmed Al-Scharaa getroffen. Ein erstes Abkommen zur Integration der SDF-Kämpfer war bereits im März vereinbart worden. (AFP/jW)