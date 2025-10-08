Mercedes: Absatz schwächelt weiterhin

Stuttgart. Die US-Zölle und Konkurrenz aus China belasten den Autobauer Mercedes-Benz weiter. Im dritten Quartal sanken die Autoexporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im China-Geschäft war der Einbruch mit 27 Prozent am deutlichsten ausgeprägt. Trotz des Konkurrenzdrucks wolle man die Preise dort jedoch nicht senken, so ein Mercedes-Manager. In den USA schrumpfte der Absatz im vergangenen Quartal um 17 Prozent. In Europa legte er um zwei Prozent zu. (Reuters/jW)