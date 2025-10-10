Indien: Hoher Besuch aus Afghanistan

Neu-Delhi. Afghanistan strebt engere Beziehungen zu Indien an. Außenminister Amir Chan Muttaki traf dazu am Donnerstag in Neu-Delhi ein. Es ist der erste Besuch eines führenden Vertreters der Taliban seit deren Rückkehr an die Macht vor vier Jahren. Während seines sechstägigen Besuchs soll Muttaki seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar und andere Regierungsvertreter treffen, um politische, wirtschaftliche und Handelsthemen zu erörtern. Ein Sprecher des Außenministeriums in Neu-Delhi erklärte, man freue sich auf die Gespräche mit dem Chefdiplomaten aus Kabul. (Reuters/jW)