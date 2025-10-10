GKV: 50 Prozent höhere Zuzahlungen möglich
Berlin. Die Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte für Medikamente und weitere Leistungen könnten drastisch steigen. Wie das RND am Donnerstag berichtete, erwägt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine pauschale Anhebung um 50 Prozent. Warken erklärte dazu in Berlin, es würden verschiedene Optionen geprüft. Für Medikamente müssten Versicherte im Fall einer solchen fünfzigprozentigen Erhöhung künftig mindestens 7,50 Euro statt bisher fünf, der höchstens 15 statt bisher zehn Euro zuzahlen. Für Krankenhausbehandlungen würde pro Tag eine Zuzahlung von 15 statt zehn Euro fällig. (AFP/jW)
