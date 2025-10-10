Bewährung nach Angriff auf Gedenkstätte

Hannover. Nach einem Angriff auf die Gedenkstätte Hannover-Ahlem ist ein 26jähriger mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Das Amtsgericht Hannover sprach den nach eigenen Angaben Exneonazi zwar wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz schuldig. Es setzte die Freiheitsstrafe von zwei Jahren aber zur Bewährung aus. Der Angeklagte hatte zuvor gestanden. Er hatte Ende Januar mehrere für die Opfer des Faschismus niedergelegte Kränze beschädigt. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei ihm unter anderem eine vollautomatische Maschinenpistole und Munition gefunden. (dpa/jW)