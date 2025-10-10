Gegründet 1947 Freitag, 10. Oktober 2025, Nr. 235
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.10.2025, Seite 2 / Inland

Tarifabschluss für ostdeutsche Stahlindustrie erzielt

Berlin. Die 8.000 Beschäftigten in der ostdeutschen Stahlindustrie erhalten ab Januar 2026 1,75 Prozent mehr Lohn. Das ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen, das die IG Metall (IGM) am Donnerstag bekanntgab. Das Ergebnis leiste »einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit für die Beschäftigten und zur Stabilisierung der Einkommen«, erklärte IGM-Bezirksleiter Jan Otto. Gefordert hatte die IG Metall allerdings die Sicherung der Reallöhne. Die aktuelle Inflationsrate aber liegt bei 2,4 Prozent. Die IGM forderte in der Pressemitteilung von der Politik zugleich Strompreissubventionen für die Stahlindustrie. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.