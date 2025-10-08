Bezahldienst Wero soll ausgebaut werden

München. Das von einem europäischen Bankenverbund betriebene Bezahlsystem Wero soll noch im Herbst für Onlineeinkäufe nutzbar sein. Das kündigte der bayerische Sparkassenverband am Dienstag an. In den kommenden zwei Jahren solle das System auch im lokalen Einzelhandel genutzt werden können. Wero soll als europäische Alternative zum US-Finanzdienstleister Paypal fungieren, ist bislang allerdings kaum bekannt und bietet nur Geldverkehr zwischen Privatpersonen an. (dpa/jW)