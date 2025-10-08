Umweltminister steht zum Verbrennerstopp
Berlin. In der Diskussion über eine mögliche Abkehr vom Verbot neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 hat sich Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gestellt. Nötig sei Planungssicherheit, sagte Schneider am Dienstag im Inforadio des RBB. Eine Abkehr vom Verbrenneraus komme für ihn nicht in Frage. »Zu hoffen, dass etwas besser wird mit einer Technologie, die vor 100 Jahren erfunden wurde, überzeugt mich nicht.« Bis zum geplanten Aus seien es noch zehn Jahre, sagte der Minister weiter. Bereits jetzt seien enorme Fortschritte bei der E-Mobilität erreicht worden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
