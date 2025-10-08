Industrie verzeichnet erneut Auftragsminus

Berlin. Die Neuaufträge für die deutsche Industrie fielen im August um 0,8 Prozent zum Vormonat und somit zum vierten Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Großaufträge herausgerechnet, betrug das Augustminus sogar 3,3 Prozent. »Der Negativtrend der vergangenen Monate setzt sich fort«, sagte der Chefökonom der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. Unternehmen setzten jetzt auf eine »Fiskalbazooka« durch die Sonderschulden. Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg bezeichnete das laufende Jahr im Blick auf die Konjunktur als »im Prinzip schon abgehakt«. (Reuters/jW)