Bewährungsstrafe nach Flughafenblockade

Köln. Mehr als ein Jahr nach einer Blockade am Flughafen Köln/Bonn sind zwei Klimaschutzaktivisten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Köln verhängte wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung Freiheitsstrafen von neun sowie elf Monaten auf Bewährung, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Darüber hinaus sollen der 27jährige und die 45jährige jeweils 2.000 Euro zahlen und 300 Sozialstunden ableisten. Die Mitglieder der Gruppe »Letzte Generation« hatten im August 2024 zeitweise den Betrieb des Flughafens lahmgelegt. Laut Gericht schnitten sie ein Loch in den Zaun und klebten sich auf einer Rollbahn fest. Rund 20 Flüge mussten gestrichen werden, weitere verspäteten sich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AFP/jW)