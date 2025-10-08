Kiel: Landtag mit Losungen besprüht

Kiel. Unbekannte haben ihre Kritik an Israel in der Nacht zu Dienstag auf der Fassade des Landtags von Schleswig-Holstein in Kiel hinterlassen. Auf den Wänden seien Losungen wie »From the River to the Sea«, »Free Gaza«, »Free Greta« und ähnliche angebracht worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dpa. Die 15 Graffiti seien wohl gegen Mitternacht aufgesprüht worden. Die Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) verurteilte die Aktion. Das Parlament stehe für »offenen demokratischen Dialog –­ nicht für Vandalismus und politische Slogans an den Wänden«, sagte sie. Die Parolen seien ein Angriff auf das Erscheinungsbild eines »demokratischen Hauses« und beschädigten den »Respekt« vor den »gemeinsamen Regeln« des Zusammenlebens. (dpa/jW)