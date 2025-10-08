Hessen: Palästina-Demo darf doch stattfinden
Frankfurt am Main. Eine Demonstration in Frankfurt am Main gegen die israelische Kolonialherrschaft durfte doch noch am Dienstag stattfinden. Die Stadt hat auf eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof verzichtet. Die Route für die Demonstration, die um 18 Uhr starten sollte, sei aber angepasst worden. Die Veranstaltung trägt den Titel »77 Jahre Widerstand – kein Frieden ohne Freiheit!«. Vergangene Woche hatte die Stadt ein Verbot erlassen. Laut Gericht reiche das Datum allein nicht für ein Verbot aus. Auch die hohe Wahrscheinlichkeit für gewaltsame Auseinandersetzungen stellte das Gericht in Frage. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
