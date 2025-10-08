Palästina-Demo in Berlin verboten

Berlin. Eine für Dienstag abend auf dem Berliner Alexanderplatz angemeldete Demonstration unter dem Titel »Generation after generation — until total liberation« ist am Dienstag nachmittag von der Versammlungsbehörde verboten worden. Die Berliner Polizei erklärte zur Begründung auf der Plattform X, dass bereits der in sozialen Medien verbreitete Aufruf zu der Demo »zur Einleitung eines Strafermittlungsverfahrens geführt hat«. Bei der Demo müsse »von einem unfriedlichen Verlauf ausgegangen werden«. Auch alle anderen angezeigten Versammlungen mit »propalästinensischem« Bezug seien »als Ersatzveranstaltungen für den heutigen Tag grundsätzlich verboten«. (dpa/jW)