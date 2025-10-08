Regierung will Kasernenbau »vom Fließband«

Berlin. Im Zuge der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr sollen ab 2027 im Schnellbauverfahren neue Unterkünfte im großen Stil entstehen. Konkret geht es um 270 Kompaniegebäude, die in den bestehenden Kasernen errichtet werden sollen. »Damit wird in sehr kurzer Zeit soviel Infrastruktur bereitgestellt wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr«, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Dienstag anlässlich einer »Expertenkonferenz« zum Thema Infrastruktur im Haus mit. Die zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten seien vor allem für Rekrutinnen und Rekruten gedacht. Die Errichtung der Gebäude soll in sogenannter modularer Bauweise erfolgen: standardisierte Fertigbauhäuser, deren Einzelteile in der Fabrik hergestellt und die in der Kaserne im Schnellverfahren aufgestellt werden können. Dies ermögliche den »Kasernenbau vom Fließband«. (dpa/jW)