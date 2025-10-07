Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 7 / Ausland

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich

Nîmes. Nach der Verurteilung von 51 Männern in Frankreich im Fall Gisèle Pelicot verhandelt ein Gericht seit Montag die Berufung eines Mannes gegen seine Strafe wegen Vergewaltigung. Der 44jährige war Ende vergangenen Jahres zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Als einziger von zunächst 17 Verurteilten, die Einspruch gegen ihren Schuldspruch einlegten, hielt er an seiner Berufung fest. Der Prozess vor dem Gericht in Nîmes ist bis zum 8. Oktober angesetzt. (dpa/jW)

