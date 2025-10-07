Eswatini: Abschiebeflug aus den USA

Mbabane. Ein Flugzeug mit einer Gruppe Südostasiaten, die aus den Vereinigten Staaten abgeschoben wurden, ist am frühen Montag morgen in Eswatini gelandet, wie AP berichtete. Es handelt sich um den jüngsten Abschiebungsflug nach Afrika, wo die US-Regierung mit mindestens fünf Ländern weitgehend geheime Vereinbarungen zur Abschiebung von Drittstaatlern getroffen hat. Eswatini hält bereits vier Männer aus Kuba, Laos, Viet­nam und dem Jemen in einem Hochsicherheitsgefängnis fest, nachdem sie Mitte Juli aus den USA abgeschoben worden waren. Laut Aussagen ihrer Anwälte sind sie ohne Anklage inhaftiert und seit fast drei Monaten ohne Zugang zu einem Rechtsbeistand. (jW)