Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Bitcoin auf neuem Allzeithoch
New York. Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kletterte am Sonntag morgen auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 125.426 US-Dollar (106.137 Euro). Ein Grund für das neue Allzeithoch ist, dass immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin anlegen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
