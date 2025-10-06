Bitcoin auf neuem Allzeithoch

New York. Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kletterte am Sonntag morgen auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 125.426 US-Dollar (106.137 Euro). Ein Grund für das neue Allzeithoch ist, dass immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin anlegen. (dpa/jW)