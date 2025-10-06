Hunderttausende in Südchina evakuiert

Beijing. Hunderttausende Menschen sind im Süden Chinas vor dem Taifun »Matmo« in Sicherheit gebracht worden. Der Sturm erreichte einem Bericht des chinesischen Senders CCTV zufolge gegen 14.50 Uhr (Ortszeit) die Provinz Guangdong. Laut der Meteorologiebehörde traf er mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Kilometern pro Stunde an Land. Zuvor evakuierten die Behörden laut Xinhua 197.000 Menschen auf der Insel Hainan und 150.000 in der Provinz Guangdong. Es kam zu einem Anstieg des Meeresspiegels in einem Hafen in Maoming, was laut CCTV zu einer »ernsten« Überschwemmungsgefahr führte. Bis Montag werden in Hainan und Teilen von Guangdong und Guangxi weiterhin heftige Niederschläge und Stürme erwartet. (AFP/jW)