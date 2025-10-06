Iran kappt Kooperation mit IAEA

Teheran. Der Iran sieht nach dem Wiedereinsetzen der Sanktionen die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) als überflüssig an. »Das Abkommen von Kairo ist für unsere Zusammenarbeit mit der IAEA nicht mehr relevant«, sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Sonntag vor ausländischen Diplomaten. Er bezog sich dabei auf eine Vereinbarung mit der IAEA vom September zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen Teheran und der UN-Behörde. Es müssten daher »neue Entscheidungen« getroffen werden. Die UN-Sanktionen waren Ende September wieder in Kraft getreten.(AFP/jW)