Youtube zahlt Millionen in Trump-Streit

New York. Youtube hat einer Zahlung von 22 Millionen US-Dollar (knapp 19 Millionen Euro) zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump bezüglich der Sperrung seines Kontos nach der Erstürmung des Kapitols in Washington 2021 beizulegen. Das geht aus einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Ähnliche Vergleiche hatten zuvor die Facebook-Mutter Meta und der Onlinedienst X abgeschlossen. (AFP/jW)