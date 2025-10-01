Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

EU-Milliardenimporte von LNG aus Russland

Brüssel. EU-Unternehmen kaufen offenbar weiterhin Flüssigerdgas (LNG) aus Russland ein. Nach einer von der NGO Greenpeace am Dienstag veröffentlichten Studie betrug die Importmenge im bisherigen Jahresverlauf 12,8 Milliarden Kubikmeter, während sie für 2021 bei 15,9 Milliarden lag. Das EU-Sanktionsregime entfaltet seine Wirkung demnach hauptsächlich bei der Einfuhr von Gas über Pipelines. Hauptimporteure seien unter anderem der Total-Konzern sowie das deutsche bundeseigene Unternehmen SEFE. (dpa/jW)

