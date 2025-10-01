US-Pharmazölle nicht für EU-Importe

Washington. Aus der EU eingeführte Arzneimittel in die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben Washingtoner Regierungskreisen zufolge von den neuen Zöllen der USA in Höhe von 100 Prozent ab 1. Oktober verschont. Das Weiße Haus stehe zu der vereinbarten Zollobergrenze von 15 Prozent auf EU-Importe – das gelte auch für Pharmaprodukte, bestätigte ein US-Regierungsbeamter. Die EU-Kommission war bereits im Vorfeld davon ausgegangen, von der Neuregelung befreit zu sein. Erst vergangenen Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump überraschend die weiteren Zölle auf zahlreiche Produktkategorien verkündet. (dpa/jW)