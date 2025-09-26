Rumänien vereinfacht Abschuss bei Luftraumverletzung

Andreea Alexandru/AP/dpa Erst im vergangenen Jahr übte die NATO "Air Police"-Maßnahmen über dem Osten Rumäniens

Bukarest. Die rumänische Armee darf nach einem Beschluss des obersten Verteidigungsrates jetzt zügig Drohnen oder bemannte Militärflugzeuge abschießen, die den Luftraum des Landes verletzen. Wie dpa am Donnerstag meldete, mussten derartige Abschüsse bisher einzeln vom Verteidigungsminister gebilligt werden. Jetzt darf dies der militärische Einsatzleiter von Fall zu Fall entscheiden. Zu einem Abschuss kam es in Rumäniens Luftraum bisher allerdings nicht. Den Verteidigungsrat leitet der Staatspräsident, Mitglieder sind unter anderen der Regierungschef, der Verteidigungsminister sowie die Chefs der Armee und der Geheimdienste.

Das rumänische Parlament hatte im Juli entschieden, dass Drohnen, die den Luftraum verletzen, auch in Friedenszeiten prinzipiell abgeschossen werden dürfen. Die bisher fehlenden konkreten Entscheidungsbefugnisse hat der Verteidigungsrat nun geregelt. Sollten bemannte Militärflugzeuge unerlaubt in den Luftraum eindringen, muss die rumänische Armee deren Besatzung warnen, bevor sie ein Objekt angreifen darf. Bei zivilen Maschinen soll wie bisher der Verteidigungsminister über das Vorgehen entscheiden. (dpa/jW)