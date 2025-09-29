Seychellen: Stichwahl um Präsidentenamt

Victoria. Bei der Präsidentschaftswahl im Inselstaat Seychellen hat es nach Angaben der Wahlkommission in der ersten Runde von Donnerstag bis Sonnabend noch keinen Sieger gegeben. Zwei der insgesamt neun Kandidaten lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und müssen nun in die Stichwahl, die vom 9. bis 11. Oktober angesetzt ist. Der Oppositionspolitiker Patrick Herminie, der im Wahlkampf Sicherheitsfragen und Soziales betont hatte, erhielt 48,8 Prozent der Stimmen, Amtsinhaber Wavel Ramkalawan, der zudem den Umweltschutz hervorhob, folgte mit 46,4 Prozent. Für einen Wahlsieg sind mehr als 50 Prozent erforderlich. (dpa/jW)