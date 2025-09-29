Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Montag, 29. September 2025, Nr. 226
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.09.2025, Seite 7 / Ausland

Venezuela: Manöver gegen US-Bedrohung

Caracas. Als Reaktion auf militärische Drohungen aus Washington haben in Venezuela am Sonnabend erneut Militärmanöver stattgefunden, wie der staatliche Sender VTV berichtete. Dabei wurde mit Hilfe von Hubschraubern und Fallschirmjägern eine unbewohnte Karibikinsel besetzt. Außerdem kamen Amphibienfahrzeuge und Artillerie zum Einsatz. US-Präsident Donald Trump hatte Venezuelas Regierung ohne jegliche Beweise als »Drogenkartell« bezeichnet und vor einem Monat Kriegsschiffe vor die Küste des lateinamerikanischen Landes geschickt. Zur Abwehr der Bedrohung hat Venezuela Freiwilligenverbände mobilisiert. (AFP/jW)

