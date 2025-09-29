Musk lehnte Epstein-Einladung ab

Washington. Der Techmilliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. »Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen, und ich habe abgelehnt«, schrieb der Tesla-Chef am Sonnabend (Ortszeit) auf X. Ebendort hatten demokratische Kongressabgeordnete am Vortag unter anderem einen Auszug aus Epsteins Kalender gepostet. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: »Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)«. Gemeint ist Epsteins Privatinsel in der Karibik, die Ort zahlreicher Vergewaltigungen zumeist minderjähriger Frauen durch Gäste Epsteins war, der 2019 in Haft angeblich Suizid beging. Auch US-Präsident Donald Trump stand in enger Verbindung mit Epstein. (dpa/jW)