US-Präsident schickt Militär nach Portland
Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Sonnabend die Entsendung des Militärs in die Stadt Portland im Bundesstaat Oregon angeordnet. Die Truppen sollen dort Einrichtungen der Einwanderungsbehörde ICE vor »inländischen Terroristen« schützen, wie Trump in sozialen Netzwerken bekanntgab. Gemeint ist anscheinend die von Trump zur Terrororganisation erklärte »Antifa«, die aber kein einheitliches Gebilde darstellt. Die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, entgegnete: »Es gibt keinen Aufstand, keine Bedrohung der nationalen Sicherheit und keinen Grund für den Einsatz von Militär.« (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ultrarechter Jahrestagvom 29.09.2025
-
Anklage gegen Kneecap fallengelassenvom 29.09.2025
-
Appell zum Handelnvom 29.09.2025
-
Brüssel bricht Völkerrechtvom 29.09.2025