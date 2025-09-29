US-Präsident schickt Militär nach Portland

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Sonnabend die Entsendung des Militärs in die Stadt Portland im Bundesstaat Oregon angeordnet. Die Truppen sollen dort Einrichtungen der Einwanderungsbehörde ICE vor »inländischen Terroristen« schützen, wie Trump in sozialen Netzwerken bekanntgab. Gemeint ist anscheinend die von Trump zur Terrororganisation erklärte »Antifa«, die aber kein einheitliches Gebilde darstellt. Die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, entgegnete: »Es gibt keinen Aufstand, keine Bedrohung der nationalen Sicherheit und keinen Grund für den Einsatz von Militär.« (Reuters/jW)