Gazaflotte wieder auf dem Weg
Athen. Die Flotte von rund 50 Schiffen mit Hilfslieferungen für die bedrängte Bevölkerung in Gaza ist wieder unterwegs. Wie der Schiffsverfolgungsdienst Marine Traffic zeigt, befanden sich die Boote der »Global Sumud Flotilla« am Sonntag südöstlich von Kreta. Der Schiffsverband hatte seine Fahrt in den vergangenen beiden Tagen wegen stürmischer Winde und organisatorischer Fragen unterbrechen müssen. Inzwischen hat sich die Wetterlage entspannt. Zum Schutz der Flotte vor israelischen Angriffen haben mittlerweile Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei Kriegsschiffe entsandt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ultrarechter Jahrestagvom 29.09.2025
-
Anklage gegen Kneecap fallengelassenvom 29.09.2025
-
Appell zum Handelnvom 29.09.2025
-
Brüssel bricht Völkerrechtvom 29.09.2025