Gazaflotte wieder auf dem Weg

Athen. Die Flotte von rund 50 Schiffen mit Hilfslieferungen für die bedrängte Bevölkerung in Gaza ist wieder unterwegs. Wie der Schiffsverfolgungsdienst Marine Traffic zeigt, befanden sich die Boote der »Global Sumud Flotilla« am Sonntag südöstlich von Kreta. Der Schiffsverband hatte seine Fahrt in den vergangenen beiden Tagen wegen stürmischer Winde und organisatorischer Fragen unterbrechen müssen. Inzwischen hat sich die Wetterlage entspannt. Zum Schutz der Flotte vor israelischen Angriffen haben mittlerweile Italien, Spanien, Griechenland und die Türkei Kriegsschiffe entsandt. (dpa/jW)