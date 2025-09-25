Minderjährige zünden Granaten in Oslo

Oslo. Nach der Explosion einer Handgranate im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo am Dienstag abend geht die Polizei von einer Tat des organisierten Verbrechens aus. Dies sagte Polizeimeisterin Ida Melbo Øystese am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Drei Teenager sind festgenommen worden, zwei sollen erst 13 sein. (dpa/jW)