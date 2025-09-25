Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 6 / Ausland

Minderjährige zünden Granaten in Oslo

Oslo. Nach der Explosion einer Handgranate im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo am Dienstag abend geht die Polizei von einer Tat des organisierten Verbrechens aus. Dies sagte Polizeimeisterin Ida Melbo Øystese am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Drei Teenager sind festgenommen worden, zwei sollen erst 13 sein. (dpa/jW)

