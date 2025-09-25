Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 6 / Ausland

Katar will weiter vermitteln

New York. Katar will trotz der israelischen Angriffe auf die Hamas-Führung in Doha eigenen Angaben zufolge weiterhin zwischen Israel und der palästinensischen Organisation vermitteln. Das Golfemirat werde seine Bemühungen um eine Waffenruhe und die Geiselfreilassung in Gaza »in Zusammenarbeit mit Ägypten und den Vereinigten Staaten fortsetzen«, sagte der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, am Dienstag vor der UN-Vollversammlung. Die israelische Armee hatte Anfang September Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen. Sechs Menschen starben, allerdings niemand aus der obersten Führungsriege der Hamas. (AFP/jW)

