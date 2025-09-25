Verurteilung wegen Trump-Attentats
Washington. Ein Jahr nach seinem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Donald Trump ist der Angeklagte Ryan R. schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen am Gericht im US-Bundesstaat Florida sahen es am Dienstag (Ortszeit) als erwiesen an, dass der 59jährige in allen Anklagepunkten schuldig sei, darunter auch des versuchten Mordes an einem Präsidentschaftskandidaten. R. droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Er plante laut Anklage, den Golf spielenden Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im September vergangenen Jahres zu erschießen. Eine Einsatzkraft hatte ihn am Rande von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida bemerkt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
