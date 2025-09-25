Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 6 / Ausland

Südkoreas Präsident will Entspannung

Seoul. Der Präsident Südkoreas, Lee Jae Myung, hat den Abbau der Spannungen mit Pjöngjang in Aussicht gestellt. Südkorea werde »eine neue Reise in Richtung friedlicher Koexistenz und gemeinsamen Wachstums auf der koreanischen Halbinsel beginnen«, sagte Lee am Dienstag in der UN-Generaldebatte. Lee betonte in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung weiter, seine Regierung beabsichtige, den »Teufelskreis unnötiger militärischer Spannungen und feindseliger Handlungen zwischen Nord- und Südkorea zu beenden«. In diesem Zusammenhang verwies er auf mehrere Maßnahmen, die er seit seinem Amtsantritt Anfang Juni ergriffen hatte – darunter den Abbau von Propagandalautsprechern an der Grenze. (AFP/jW)

