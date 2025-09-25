Südkoreas Präsident will Entspannung

Seoul. Der Präsident Südkoreas, Lee Jae Myung, hat den Abbau der Spannungen mit Pjöngjang in Aussicht gestellt. Südkorea werde »eine neue Reise in Richtung friedlicher Koexistenz und gemeinsamen Wachstums auf der koreanischen Halbinsel beginnen«, sagte Lee am Dienstag in der UN-Generaldebatte. Lee betonte in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung weiter, seine Regierung beabsichtige, den »Teufelskreis unnötiger militärischer Spannungen und feindseliger Handlungen zwischen Nord- und Südkorea zu beenden«. In diesem Zusammenhang verwies er auf mehrere Maßnahmen, die er seit seinem Amtsantritt Anfang Juni ergriffen hatte – darunter den Abbau von Propagandalautsprechern an der Grenze. (AFP/jW)