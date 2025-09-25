Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 5 / Inland

Milchbauern besorgt über Preisverfall

Berlin. Die deutschen Milchbauern befürchten einen starken Preisverfall und Milliardenverluste für die Betriebe. Es könnte bis zu 15 Cent weniger pro Kilogramm Milch geben, erklärte der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, Karsten Hansen, am Mittwoch. Den Milchbetrieben drohe damit ein Minus von fünf Milliarden Euro, was auch durch Subventionen nicht auszugleichen sei, so der Lobbyist weiter. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.