Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 5 / Inland
Milchbauern besorgt über Preisverfall
Berlin. Die deutschen Milchbauern befürchten einen starken Preisverfall und Milliardenverluste für die Betriebe. Es könnte bis zu 15 Cent weniger pro Kilogramm Milch geben, erklärte der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, Karsten Hansen, am Mittwoch. Den Milchbetrieben drohe damit ein Minus von fünf Milliarden Euro, was auch durch Subventionen nicht auszugleichen sei, so der Lobbyist weiter. (AFP/jW)
