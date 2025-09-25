Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 5 / Inland

Riester-Kündigungen auf Rekordkurs

Berlin. Die Riester-Rente wird immer unbeliebter: Allein von Januar bis August 2025 wurden rund 220.000 Abschlüsse vorzeitig gekündigt, wie aus einer Analyse des Verbraucherportals Finanztip hervorgeht, die der AFP am Mittwoch vorlag. Bei dem aktuellen Tempo könnte 2025 demnach zu einem Rekordjahr werden. Mit der Riester-Rente fördert der Staat seit 2002 den Aufbau einer privaten Altersvorsorge. Allerdings gibt es viel Kritik an dem Modell, unter anderem wegen hoher Kosten und niedriger Rendite. Insgesamt wurden laut Finanztip bis heute mehr als fünf Millionen Verträge vorzeitig gekündigt. (AFP/jW)

