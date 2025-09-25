Commerzbank startet Aktienrückkauf

Frankfurt am Main. Die Commerzbank kauft wie angekündigt im großen Stil eigene Aktien zurück. Bis Februar 2026 will das Geldhaus dafür bis zu einer Milliarde Euro ausgeben, wie es am Mittwoch mitteilte. Dies habe der Vorstand nach der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur des Bundes beschlossen. Mit dem geplanten Einzug der Papiere würde die Beteiligung der italienischen Großaktionärin Unicredit ohne eigenes Zutun steigen. Sie hält jetzt schon etwa 29 Prozent der Anteile, bei 30 Prozent ist sie zu einem Übernahmeangebot verpflichtet. (dpa/jW)