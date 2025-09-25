Commerzbank startet Aktienrückkauf
Frankfurt am Main. Die Commerzbank kauft wie angekündigt im großen Stil eigene Aktien zurück. Bis Februar 2026 will das Geldhaus dafür bis zu einer Milliarde Euro ausgeben, wie es am Mittwoch mitteilte. Dies habe der Vorstand nach der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur des Bundes beschlossen. Mit dem geplanten Einzug der Papiere würde die Beteiligung der italienischen Großaktionärin Unicredit ohne eigenes Zutun steigen. Sie hält jetzt schon etwa 29 Prozent der Anteile, bei 30 Prozent ist sie zu einem Übernahmeangebot verpflichtet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Es war ein Kampf, der sich gelohnt hat«vom 25.09.2025
-
Wortgefechte um Verteilungvom 25.09.2025
-
Weihrauch gegen Rechtsruckvom 25.09.2025
-
Unterirdischer Bodendienstleistervom 25.09.2025
-
Kulturlose Jugendvom 25.09.2025
-
»Die Bündniskonstellation ist einzigartig«vom 25.09.2025