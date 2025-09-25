Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 4 / Inland

Urteil nach Mord an Polizist rechtskräftig

Mannheim/Stuttgart. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim am 31. Mai 2024 ist der Angeklagte Sulaiman A. wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle Verfahrensbeteiligten akzeptierten die Haftstrafe wegen Mordes und legten keine Revision ein, wie das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Eine entsprechende Frist dafür war eine Woche nach dem Urteil am Dienstag abgelaufen. A. wurde auch wegen versuchten Mordes in vier Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung verurteilt. (dpa/jW)

