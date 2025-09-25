Urteil nach Mord an Polizist rechtskräftig
Mannheim/Stuttgart. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim am 31. Mai 2024 ist der Angeklagte Sulaiman A. wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle Verfahrensbeteiligten akzeptierten die Haftstrafe wegen Mordes und legten keine Revision ein, wie das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Eine entsprechende Frist dafür war eine Woche nach dem Urteil am Dienstag abgelaufen. A. wurde auch wegen versuchten Mordes in vier Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung verurteilt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
