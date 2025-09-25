Bayern: Soldat angegriffen
Regensburg. In der oberpfälzischen Kleinstadt Sulzbach-Rosenberg ist ein Bundeswehr-Soldat von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Der 19jährige habe am Dienstag früh in sein Auto steigen wollen, als er von zwei Männern auf Russisch angesprochen wurde, wie die bayerische Polizei am Mittwoch in Regensburg mitteilte. Der Soldat sei in seinen Wagen gestiegen, woraufhin einer der Männer die Tür aufgerissen und ihn attackiert haben soll. Der zweite Mann soll ihm dann in den Brustkorb getreten haben. Als sich der Soldat in sein Fahrzeug einschloss, seien die beiden Männer geflohen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
