Pistorius: Russisches Flugzeug über Fregatte
Berlin. Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall am Mittwoch im Bundestag in eine Reihe mit dem mutmaßlichen Eindringen russischer Drohnen und Kampfflugzeuge in den polnischen und estnischen Luftraum. Nähere Angaben machte Pistorius nicht. Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber NATO-Staaten Grenzen aus, sagte der Minister, der in diesem Zusammenhang auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Rüstungshaushalt warb. (dpa/jW)
