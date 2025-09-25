Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 2 / Inland

Ifo-Index: Ernüchternde Konjunkturerwartungen

München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend eingetrübt und damit der erhofften Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im September auf 87,7 Punkte nach 88,9 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Es war der erste Rückgang nach einer Serie von sechs Anstiegen des Frühindikators. Ökonomen hatten für September mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Die befragten Unternehmen waren jedoch weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften, zudem trübten sich die Zukunftserwartungen deutlich ein. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.