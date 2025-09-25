Ifo-Index: Ernüchternde Konjunkturerwartungen

München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend eingetrübt und damit der erhofften Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im September auf 87,7 Punkte nach 88,9 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Es war der erste Rückgang nach einer Serie von sechs Anstiegen des Frühindikators. Ökonomen hatten für September mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Die befragten Unternehmen waren jedoch weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften, zudem trübten sich die Zukunftserwartungen deutlich ein. (Reuters/jW)