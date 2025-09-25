Russland erhöht Mehrwertsteuer

Moskau. Russland plant, zur Finanzierung des Staatshaushaltes die Mehrwertsteuer zu erhöhen sowie den Kreis der Unternehmen auszuweiten, die diese entrichten müssen. Wie das russische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, soll die Abgabe von 20 auf 22 Prozent angehoben werden. Aktuell zahlen nur Unternehmen mit einem Jahresgewinn von mehr als umgerechnet rund 600.000 Euro die Mehrwertsteuer, berichtete Bloomberg am Mittwoch. In Zukunft soll die Grenze bei etwa 100.000 Euro liegen. Zudem sollen Versicherungsbegünstigungen für kleine und mittlere Geschäfte gestrichen werden. (jW)