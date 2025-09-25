Österreich: Abstimmung über schärferes Waffengesetz
Wien. Mehr als drei Monate nach dem blutigen Amoklauf an einer Schule in Graz waren die Abgeordneten des österreichischen Parlaments am Mittwoch aufgerufen, über ein schärferes Waffengesetz abzustimmen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem ein höheres Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen vor. Zudem sollen durch längere Fristen sogenannte Impulskäufe verhindert werden. Jäger hingegen sollen in vielen Punkten von den neuen Vorgaben ausgenommen bleiben. Bis jW-Redaktionsschluss wurde kein Abstimmungsergebnis veröffentlicht. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
