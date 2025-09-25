Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 2 / Ausland

Österreich: Abstimmung über schärferes Waffengesetz

Wien. Mehr als drei Monate nach dem blutigen Amoklauf an einer Schule in Graz waren die Abgeordneten des österreichischen Parlaments am Mittwoch aufgerufen, über ein schärferes Waffengesetz abzustimmen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem ein höheres Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen vor. Zudem sollen durch längere Fristen sogenannte Impulskäufe verhindert werden. Jäger hingegen sollen in vielen Punkten von den neuen Vorgaben ausgenommen bleiben. Bis jW-Redaktionsschluss wurde kein Abstimmungsergebnis veröffentlicht. (AFP/jW)

