Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 2 / Ausland
Malawi: Amtsinhaber räumt Niederlage ein
Lilongwe. Der malawische Präsident Lazarus Chakwera hat in einer Fernsehansprache am Mittwoch seine Niederlage bei der Präsidentenwahl eingestanden und eine friedliche Machtübergabe versprochen. Aus den zuvor veröffentlichten Teilergebnissen der Wahlkommission war deutlich hervorgegangen, dass Vorgänger und Herausforderer Peter Mutharika über einen nicht mehr einholbaren Vorsprung verfügt. Chakwera und der 85 Jahre alte Mutharika waren bei der Wahl vor gut einer Woche zum vierten Mal gegeneinander angetreten. (dpa/jW)
