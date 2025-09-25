Gesundheitszentren in Gaza von Israel zerstört

Gaza-Stadt. Mittwoch und bereits Montag morgen hat die israelische Armee Einrichtungen der Palestinian Medical Relief Society (PMRS) im Gazastreifen angegriffen. Das teilte die deutsche Partnerorganisation Medico am Mittwoch in einem Pressestatement mit. Demnach habe der Bombenangriff am Mittwoch dem bereits zuvor beschossenen Zentrum der PMRS im Stadtteil Tel Al-Hawa von Gaza-Stadt weitere Schäden zugefügt. Vor dem Krieg sei es ein mehrstöckiger Komplex mit spezialisierten Gesundheitsdiensten gewesen und habe täglich Hunderte Patienten aus dem gesamten Küstenstreifen versorgt. Am Montag sei bereits das Samer-Gesundheitszentrum vollständig zerstört worden. Es war eine der letzten noch funktionierenden Gesundheitseinrichtungen in Gaza-Stadt und behandelte bis zuletzt 700 bis 1.000 Patienten täglich, wie Medico in seiner Mitteilung angibt. (jW)