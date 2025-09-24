Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 7 / Ausland

DR Kongo: Kämpfe im Osten gehen weiter

New York. Der Präsident der Demokratischen Republik (DR) Kongo, Félix Tshisekedi, sagte am Montag am Rande des UN-Gipfels, dass das im Juni mit Ruanda unterzeichnete Friedensabkommen den Krieg im Osten seines Landes nicht beendet habe, dankte jedoch Präsident Donald Trump für seine Vermittlung. Tshisekedi stellte in Aussicht, mit den USA eine ähnliche strategische Partnerschaft auszuhandeln, wie sie bereits mit China abgeschlossen wurde. Am Sonntag waren die Unterhändler der verfeindeten Parteien aus Katar abgereist, ohne sich auf eine Umsetzung des Vertrags geeinigt zu haben. Zugleich waren die Kämpfe wiederaufgeflammt. (Reuters/jW)

