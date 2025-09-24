Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 2 / Ausland

Drohnensichtungen über Kopenhagen und Oslo

Kopenhagen. Nachdem der Betrieb am Kopenhagener Flughafen wegen Überflügen von Drohnen bisher unbekannter Herkunft am Montag abend stundenlang unterbrochen war, sprach Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen am Dienstag vom »bisher schwersten Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes« und machte einen »kompetenten Akteur« für den Vorfall verantwortlich. Auch in Norwegens Hauptstadt Oslo führten Drohnensichtungen in der Nacht zum Dienstag zu einer Unterbrechung des Flugverkehrs. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Sichtungen in beiden Ländern gab, blieb vorerst unklar. (AFP/jW)

